الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى

الزمالك
الزمالك

أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديلًا على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية بدون راحة استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

وكانت مباراة الدور الأول، بين الفريقين انتهت بفوز ساحق للفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

أحرز ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو (هدفين) وناصر ماهر.

 

وكان جوميز أعلن أمس عن مواصلة التدريبات اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري، قبل أن يتراجع عن قراره اليوم، ويمنحهم راحة.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، باستاد الجبل الأخضر، في الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز (دوري نايل)، رافعًا الأبيض رصيده لـ25 نقطة.

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