الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من جوميز بعد تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

انتقد جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، قرارات الحكام بعد تعادل الفريق مع مودرن فيوتشر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 24 من بطولة الدوري.

وتعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجبل الأخضر".

وتحدث “جوميز” خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " لم نلعب جيدًا في الشوط الأول ولم نستحق تسجيل أي أهداف لكن بدأنا الشوط الثاني بالشكل الذي من المفترض أن نبدأ به المباراة، وخلقنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل أي أهداف".

تأثير الاحتفال بالكونفدرالية على شكل الزمالك 

وعن تأثير الاحتفال بالكونفدرالية على شكل وأداء الفريق، قال: "لا أستطيع التحكم بنسبة 100% في عقول كل لاعبي الفريق، لكن تلك الاحتفالات أيضًا حدثت بعدما فزنا على دريمز في غانا".

وواصل" أهدرنا عدة فرص في الشوط الثاني ولم نيجسل لكننا لبنا بالطريقة التي يجب أن نلعب بها دائمًا".

وتطرق للحديث عن التحكيم: " أحاول أن أتحلى بالهدوء، لكن في مباراة سموحة كان لدينا ركلة جزاء واضحة جدا لأحمد حمدي والحكم احتسبها لكن حكام الفيديو لغوا القرار ولا أعرف ماذا حدث".

وأكمل " لكن لو شاهد أي شخص الإعادة سيتأكد أنها ركلة جزاء".

وتابع " لدينا اليوم أيضا ركلة جزاء واضحة بعد عرقلة مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء، في الطبيعي لا أحب الحديث عن الحكام لكن الأمر أصبح زائد عن الحد".

وأتم تصريحاته " مازلت أؤكد أن تقنية الفيديو تساعد الحكام لكن يجب استخدامها بأفضل وأنسب شكل".

مودرن فيوتشر يفرض التعادل الإيجابي على الزمالك فقي الدوري

فرض فريق مودرن فيوتشر نظيره الزمالك نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 24 ببطولة الدوري.

تقدم سيف الدين الجزيري لصالح الزمالك في الدقيقة 34 وتعادل محمد صادق لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 41.

ارتفع رصيد الزمالك عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر من 16 مباراة كما رفع مودرن فيوتشر رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.
 

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