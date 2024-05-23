الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهاية الشوط الأول.. التعادل سيد الموقف بين الزمالك ومودرن فيوتشر

الزمالك ومودرن فيوتشر
الزمالك ومودرن فيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

تقدم سيف الدين الجزيري لصالح الزمالك في الدقيقة 34 وتعادل محمد صادق لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 41.

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في بداية المباراة لكن بدون تهديد مرمى مودرن فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثالثة، توقف المباراة بسبب سقوط حسام عبد المجيد على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

عبد الله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 12 ناصر ماهر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين، وطالب اللاعب بالحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 15 أحمد عاطف استلم الكرة داخلم نطقة الجزاء وحاول مراوغى المثلوثي ولكم مدافع الزمالك حصل على خطأ من حكم المباراة.

جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت من أمام أحمد عاطف وأمسك بها عواد.

في الدقيقة 23 سيف الدين الجزيري توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة من فوق الحارس محمود حمدي ولكن أمسك بها الأخير.

في الدقيقة 30 زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار تابعها إبراهيما نداي بتسديدة من على القائم الثاني مرت مباشرة لخارج الملعب.

وتمكن الزمالك من التقدم في الدقيقة 34 عن طريق سيف الدين الجزيري بعدما أرسل عمر جابر تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

جاء هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما سدد أحمد عاطف رأسية ارتدت من عمر جابر وتابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.

محمد صادق أرسل تمريرة بينية في اتجاة أحمد عاطف مرت مباشرة لخارج الملعب.

الزمالك مودرن فيوتشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر دوري نايل التونسي سيف الجزيري

مواد متعلقة

محمد صادق يدرك التعادل لمودرن فيوتشر أمام الزمالك

الجزيرى يمنح الزمالك هدف التقدم على مودرن فيوتشر

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مفاضلة بين كريم وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام الترجى

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)