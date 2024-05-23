محمد صادق يدرك التعادل لمودرن فيوتشر أمام الزمالك

تمكن محمد صادق، لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه أمام الزمالك في الجولة 24 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 41 بعدما سدد أحمد عاطف رأسية ارتدت من عمر جابر وتابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.

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أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في بداية المباراة لكن دون تهديد مرمى مودرن فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثالثة توقف المباراة بسبب سقوط حسام عبدالمجيد على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

عبدالله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 12 ناصر ماهر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين، وطالب اللاعب بالحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 15 أحمد عاطف استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وحاول مراوغة المثلوثي ولكن مدافع الزمالك حصل على خطأ من حكم المباراة.

جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت من أمام أحمد عاطف وأمسك بها عواد.

في الدقيقة 23 سيف الدين الجزيري توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة من فوق الحارس محمود حمدي ولكن أمسك بها الأخير.

في الدقيقة 30 زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار تابعها إبراهيما نداي بتسديدة من على القائم الثاني مرت مباشرة لخارج الملعب.

وتمكن الزمالك من التقدم في الدقيقة 34 عن طريق سيف الدين الجزيري بعدما أرسل عمر جابر تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

جاء هدف التعادل لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 41 بعدما سدد أحمد عاطف رأسية ارتدت من عمر جابر وتابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.

