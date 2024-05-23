فريق فيوتشر يُنظم "ممرا شرفيا" للاعبى الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية (صور)

حرص لاعبو فريق مودرن فيوتشر على عمل ممر شرفي للاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

وقام لاعبو فيوتشر بعمل ممر شرفي للاعبي الزمالك تقديرًا لما قدمه الفريق الأبيض الذي توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز الزمالك ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد الماضي بعدما انتصر على نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بهدف دون رد بعد أن كان قد خسر ذهابًا بنتيجة 2-1.

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في بداية المباراة لكن بدون تهديد مرمى مودرن فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثالثة، توقف المباراة بسبب سقوط حسام عبد المجيد على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

عبد الله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 12 ناصر ماهر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين، وطالب اللاعب بالحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 15 أحمد عاطف استلم الكرة داخلم نطقة الجزاء وحاول مراوغى المثلوثي ولكم مدافع الزمالك حصل على خطأ من حكم المباراة.

جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت من أمام أحمد عاطف وأمسك بها عواد.

في الدقيقة 23 سيف الدين الجزيري توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة من فوق الحارس محمود حمدي ولكن أمسك بها الأخير.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل





حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: إبراهيما نداي– حسام عبد المجيد– حمزة المثلوثي– عمر جابر.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا– محمد شحاتة– عبدالله السعيد– ناصر ماهر– أحمد مصطفى "زيزو".



خط الهجوم: سيف الجزيري.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وسيف جعفر ويوسف أوباما، ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا، وناصر منسي.

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