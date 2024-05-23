أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك بدورى نايل

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، الليلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بدوري نايل

يواجه مودرن فيوتشر نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجبل الأخضر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة الزمالك بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، إيبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة، تقديم استديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

موقف مودرن فيوتشر بجدول دوري نايل

يحتل مودرن فيوتشر، المركز التاسع بجدول دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فقط، بواقع 7 انتصارات و9 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك مودرن فيوتشر، مباراة يتيمة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة أمام الجونة، تقام يوم 13 يونيو المقبل.

حكام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يتولى أمين عمر، إدارة ساحة المستطيل الأخضر، في مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر، الليلة، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

ويعاون أمين عمر في مهمته، محمود أبوالرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان، ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ووليد عبدالرازق مساعد حكم فيديو.

الزمالك يسقط فيوتشر بثنائية

استطاع الفارس الأبيض، إسقاط مودرن فيوتشر خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، التي أقيمت العام الماضي بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي.