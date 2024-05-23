الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك بدورى نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، الليلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بدوري نايل

يواجه مودرن فيوتشر نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجبل الأخضر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

 

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة الزمالك بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، إيبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة، تقديم استديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

موقف مودرن فيوتشر بجدول دوري نايل

يحتل مودرن فيوتشر، المركز التاسع بجدول دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فقط، بواقع 7 انتصارات و9 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك مودرن فيوتشر، مباراة يتيمة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة أمام الجونة، تقام يوم 13 يونيو المقبل.

حكام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يتولى أمين عمر، إدارة ساحة المستطيل الأخضر، في مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر، الليلة، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

ويعاون أمين عمر في مهمته، محمود أبوالرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان، ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ووليد عبدالرازق مساعد حكم فيديو.

الزمالك يسقط فيوتشر بثنائية

استطاع الفارس الأبيض، إسقاط مودرن فيوتشر خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، التي أقيمت العام الماضي بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي.

أحمد عاطف مودرن فيوتشر دوري نايل الزمالك تشكيل مودرن فيوتشر

مواد متعلقة

تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر بدورى نايل

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل 2024 وقائمة الغيابات

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك يواجه مودرن فيوتشر الليلة لتصحيح أوضاعه فى بطولة الدورى

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

«سمك بالكوكايين».. مشاهد من ضبط أكبر صفقة مخدرات في بورسعيد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)