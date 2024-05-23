الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ختام الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، أصبح هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة 

ويأتي ذلك، بعد تتويج الزمالك، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، الأحد الماضي بهدف نظيف، سجله أحمد حمدي، الغائب عن مواجهة الليلة، بسبب إصابته بالرباط الصليبي للركبة، خلال النهائي الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

يستضيف الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على الجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة فقط، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك الفارس الأبيض 8 مباريات مؤجلة، أمام سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش، وبلدية المحلة وبيراميدز والمقاولون العرب وإنبي وزد، من الجولات الحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر، والثانية والعشرون والثالثة والعشرون.

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حكام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يتولى أمين عمر، إدارة ساحة المستطيل الأخضر، في مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل.

ويعاون أمين عمر في مهمته، محمود أبوالرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان، ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

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