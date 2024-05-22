الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جوميز" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر إقامتها غدًا الخميس على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض محمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبدالرحمن نفاد، وعمر عبد العزيز، رباعي حراسة المرمى مجموعة من التدريبات الفنية القوية تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق.

تدريبات خاصة لحراس المرمى

وفي سياق متصل، اكتفى محمد عواد حارس المرمى بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية فقط دون المشاركة في باقي فقرات مران الحراس، خوفًا من التعرض للإرهاق في ظل المشاركة في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وواصل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

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