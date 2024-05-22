الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسالة ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان بعد واقعة "دونجا"

ياسين لبحيري
ياسين لبحيري

وجه ياسين لبحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، رسالة لنادي الزمالك والجماهير المصرية عقب ردود الأفعال الإيجابية تجاه تصرفه مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال لبحيري، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “أصدقائي وأحبابي في الله يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف الذي غمرتموني إياه.. التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير، ولكافة أطياف النادي وفصائله.. فما فعلته مع اللاعب والصديق عماد دونغا هو واجب يمليه الضمير والإنسانية لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة تطبع بهكذا قيم وتصرفات.. شكرًا للشاكرين والمتفاعلين ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية.. ممتن لكم... محبكم في الله ياسين لبحيري".

وكان لبحيري، قد قام بإنقاذ نبيل عماد دونجا، من سقوط مروع على أرضية الملعب، خلال كرة مشتركة بينهما خلال مباراة التي انتهت بتتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك، قد توج بلقب كأس الكونفدرالية، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن إياب نهائي البطولة، بعد أن فاز الفريق المغربي، ذهابا في بركان، بهدفين مقابل هدف.

وثمن نادي الزمالك، التصرف الذي قام به لاعب نهضة بركان تجاه نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، خلال مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونغا، لاعب الزمالك، بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه”.

واختتم اللاعب بيانه: “يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانًا واسعًا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنيًا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته في كرة القدم”.

ياسين لبحيري نهضة بركان الزمالك نبيل عماد دونجا كأس الكونفدرالية الإفريقية

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