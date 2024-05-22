الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل اقترب الزمالك من ضم رمضان صبحى ؟.. حسام المندوه يجيب

رمضان صبحى
رمضان صبحى

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن حقيقة اقتراب الفارس الأبيض من ضم جناح فريق بيراميدز والمنتخب الأوليمبي رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024).

وقال "المندوه" خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لم يحدث أي تواصل بينا وبين رمضان صبحي الفترة الماضية.. كل  شيء وارد وممكن، أزمة الأبيض تكمن حاليًا في كيفية الوصول إلى حلول جذرية ونهائية لأزمة إيقاف القيد، وليس في أسماء الصفقات الجديدة".

وأكمل أمين صندوق القلعة البيضاء: عقب انتهاء أزمة القيد سنعلن عن الصفقات التي أنهينا الاتفاق معها، وإيقاف القيد هو الأزمة الحقيقية التي تواجهنا منذ قدومنا".

وطالب "المندوه" جماهير الزمالك بالصبر من أجل حصد مزيد من البطولات، في كل الألعاب مرة أخرى حتى يستعيد النادي مكانته الطبيعية، وإنهاء أزمات الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمتعلقة بالقيد وخلافه.

ويرتبط اسم رمضان صبحي، جناح المنتخب ونادي بيراميدز الحالي، في كل فترة انتقالات بالانضمام لنادي الزمالك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف القيد لنادي الزمالك لـ3 فترات جديدة بسبب مستحقات روي أجواش، المدرب المساعد للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق.

إيقاف القيد عرض مستمر بالزمالك 

ونشر الاتحاد الدولي، عبر موقعه الرسمي في الجزء المخصص للأندية المعاقبة بإيقاف القيد، عقوبة جديدة للزمالك بإيقاف القيد 3 فترات بتاريخ 15 مايو الجاري.

ويواجه الزمالك عقوبة لإيقاف القيد 3 فترات بداية من 24 أبريل الماضي بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، والبالغة قيمتها 2 مليون و400 ألف يورو.

ويتوجب على الزمالك دفع المستحقات المتأخرة لروي أجواش وخالد بوطيب، لرفع قرار إيقاف القيد.

وبدأ تداول قضية خالد بوطيب منذ عام 2020، بعدما قدم اللاعب شكوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لفسخ عقده من طرف النادي.

وتنتظر نادي الزمالك عقوبة جديدة بإيقاف القيد بسبب مستحقات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق، والتي سيحسم القرار بها في نهاية يوليو المقبل.

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد للنادي، وسداد المستحقات المتأخرة قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإبرام تعاقدات جديدة وتدعيم الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

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