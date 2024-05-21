الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الزمالك يمنح عبدالله السعيد تعليمات خاصة قبل مواجهة فيوتشر

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لعبدالله السعيد لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعب على هامش المران ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، إضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجًا استشفائيًا وبدنيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفًا من تعرضهم للإجهاد. 

وفي سياق متصل قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بمنح التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران، واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك جوزيه جوميز مودرن فيوتشر عبد الله السعيد

مواد متعلقة

الزمالك يؤكد إصابة أحمد حمدى بقطع فى الرباط الصليبى

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى