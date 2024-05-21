الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يؤكد إصابة أحمد حمدى بقطع فى الرباط الصليبى

أحمد حمدي
أحمد حمدي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

الزمالك أحمد حمدي حمدي كاس الكونفدرالية نهضة بركان

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