الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الزمالك: عبدالله السعيد مثل "بيرلو"

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أشاد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، بلاعب الفريق عبدالله السعيد الذي انضم الصيف الماضي للأبيض.

وكانت عديد من الانتقادات نالت اللاعب الذي لم يقدم المستوى المعهود منه، مع الفريق منذ الرحيل عن صفوف بيراميدز.

وقال جوميز، خلال حواره مع قناة "إم بي سي مصر": "عبدالله السعيد ممكن يلعب مثل أندريه بيرلو في كل المراكز، ممكن يلعب رقم 6 لأنه ذكي في قراءة المباراة ويستطيع تمرير الكرة وأيضًا ممكن يلعب في مركز 10".

وعقد جوميز جلسة مع اللاعب على هامش المران ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، إضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجًا استشفائيًا وبدنيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفًا من تعرضهم للإجهاد. 

وفي سياق متصل، منح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران، واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

كما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران، واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

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