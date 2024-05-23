الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حطم أرقاما قياسية.. لوكمان رجل مباراة أتالانتا وليفركوزن فى نهائى الدورى الأوروبى

أديمولا لوكمان
أديمولا لوكمان

حصد الدولي النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي، جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي.

وأصبح المهاجم النيجيري أول لاعب في تاريخ النهائيات الأوروبية للفريق الإيطالي يسجل من خلاله هاتريك ليقود الفريق للفوز بأول بطولة أوروبية.

وتمكن لوكمان من إحراز هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني ليقود أتالانتا للفوز بأول بطولة أوروبية في تاريخه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن حصول لوكمان على جائزة رجل المباراة من اللجنة المنظمة بعدما صار ثاني لاعب يسجل هاتريك في نهائي مسابقة أوروبية لفريق إيطالي بعد براتي مع ميلان أمام أياكس في نهائي كأس أوروبا عام 1969.

كما أن لوكمان صار أول لاعب يسجل هاتريك في نهائي إحدى البطولات الأوروبية منذ يوب هاينكس مع موشنجلادباخ في كأس الاتحاد الأوروبي 1975.

هاتريك “لوكمان” يقود أتالانتا لحصد لقب الدوري الأوروبي 

توج فريق أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على باير ليفركوزن الألماني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

وتمكن النيجيري أديمولا لوكان من تسجيل هدفين في الدقيقتين 12 و26 في الشوط الأول قبل أن يُكمل الهاتريك في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

واستطاع أتالانتا أن يكسر سلسلة اللاهزيمة لفريق باير ليفركوزن والتي دامت 51 مباراة هذا الموسم.

تمكن أديمولا لوكمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية أرضية من دافيدي زاباكوستا من يمين منطقة الجزاء قابلها لوكمان بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من أديمولا لوكمان من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد تمريرة من سكامكا وصلت إلى أديمولا لوكمان المتمركز يسار منطقة الجزاء فراوغ الأخير المدافع ببدال رائع ثم سدد كرة صاروخية سكنت يسار المرمى.

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