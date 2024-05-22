نهائي الدوري الأوروبي.. أتالانتا يتقدم على باير ليفركوزن بهدفين في الشوط الأول

أنهى فريق أتالانتا الإيطالي، الشوط الأول من مباراته أمام باير ليفركوزن الألماني متقدمًا بهدفين دون رد في نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

وتمكن النيجيري أديمولا لوكمان من تسجيل هدفين في الدقيقتين 12 و26 ليقترب الفريق الإيطالي من الفوز والتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

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أحداث الشوط الأول

فريق باير ليفركوزن سيطر على مجريات الأمور في البداية لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة، ركلة حرة لأتالانتا بالقرب من منطقة جزاء ليفركوزن جهة اليمين بعد اعاقة من بييرو هينكابي لمحاولة مرور شارل دي كيتلاري.

وتمكن أديمولا لوكمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية أرضية من دافيدي زاباكوستا من يمين منطقة الجزاء قابلها لوكمان بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 19 تسديدة من يوسيب ستانشيتش لاعب ليفركوزن من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع أتالانتا ووصلت سهلة للحارس خوان موسو.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من أديمولا لوكمان من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وسدد ساكاماكا لاعب أتالانتا من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ماتيج كوفار من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة 35 حصل جانلوكا سكاماكا لاعب أتالانتا بعد تدخل عنيف في منتصف الملعب.

وحصل فلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن على بطاقة صفراء بداعي الاعتراض على حكم المباراة.

في الدقيقة 43 تسديدة من شارل دي كيتلاري لاعب أتالانتا من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها حارس ليفركوزن ماتيج كوفار من أسفل يسار مرماه.

في الدقيقة الأخيرة، تسديدة من جرانيت تشاكا لاعب ليفركوزن من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

