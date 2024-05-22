موعد مباراة أتالانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي

يخوض فريق باير ليفركوزن الألماني مواجهة قوية أمام نظيره أتالانتا الإيطالى، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة أتالانتا ضد باير ليفركوزن في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب “أفيفا” بمدينة دبلن الأيرلندية.

وتأهل فريق باير ليفركوزن الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024، على حساب نظيره روما الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2، حيث فاز ذهابا بهدفين دون رد، ثم خطف تعادلا قاتلا في الإياب بهدفين لكل منهما.

فيما اكتسح أتالانتا نظيره مارسيليا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تعادل الفريقان 1-1 في الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني

ومن المقرر أن تُذاع مباراة أتالانتا ضد باير ليفركوزن عبر قناة "beIN Sports HD 1".

وفرض باير ليفركوزن، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، نفسه بقوة في مختلف الجبهات حتى الآن هذا الموسم، حيث لم يخسر في 51 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بلقب بطل الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه ومن دون أي خسارة للمرة الاولى في تاريخ «البوندسليجا» أيضا، وبات على مشارف تحقيق ثلاثية تاريخية بخوضه نهائي المسابقة القارية الثانية ضد أتالانتا ونهائي مسابقة الكأس المحلية ضد كايزرسلاوترن السبت المقبل.

ووصل باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني إلى 90 نقطة جمعها من الفوز في 27 مواجهة والتعادل في 6 والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، لينجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق وإنهاء الموسم بكامله دون هزيمة للمرة الأولى فى تاريخ الدوري الألماني.

في المقابل، يسعى أتالانتا بيرغامو إلى إحراز اللقب القاري الأول في تاريخه والثاني بعد الكأس المحلية عام 1963، وتعويض خسارته نهائي الكأس أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي.

وسيفتقد أتالانتا للاعب وسطه الهولندي مارتن دي رون بسبب اصابة عضلية تعرض لها خلال نهائي كأس إيطاليا، وهي الاصابة التي اعتبرها جاسبيريني «الخسارة الحقيقية» من تلك الأمسية.