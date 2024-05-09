الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نصف نهائي الدوري الأوروبي: روما يتقدم على باير ليفركوزن بهدف بالشوط الأول

ليوناردو باريديس
ليوناردو باريديس

تقدم فريق روما الإيطالي على مضيفه باير ليفركوزن الألماني في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بهدف دون رد.

وكان باير ليفركوزن انتصر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

واستحوذ فريق باير ليفركوزن على مجريات اللعب من بداية المباراة، وضغط على دفاعات فريق روما من أجل تسجيل هدف مبكر يحبطون به حماس فريق روما الذي ظهر واضحًا في الحالة الدفاعية للفريق واستبسالهم في إبعاد هجمات ليفركوزن عن المرمى، فيما حاول فريق روما الوصول للمرمى وتسجيل هدف يزيد من ثقتهم ويقربهم من العودة في النتيجة وتعويض خسارة مباراة الذهاب.

وأهدر لاعبو باير ليفركوزن العديد من الفرص المحققة للتسجيل خلال مجريات الشوط، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من مناسبة.

وتألق ميلي سفيلار، حارس مرمى روما، في التصدي للعديد من فرص فريق باير ليفركوزن خلال مجريات الشوط، ووصلت تصدياته في الشوط الأول إلى 5 تصديات.

وتحصل فريق روما على ركلة جزاء في الدقيقة 43، سجلها ليوناردو باريديس بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

وانفجرت المحاولات الهجومية لفريق روما في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول على أمل تسجيل الهدف الثاني ومعادلة نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، فيما اعتمد باير ليفركوزن على أسلوب الضغط على حامل الكرة لحرمان روما من الوصول للمرمى.

وسدد ستيفان الشعراوي كرة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع على حدود منطقة جزاء باير ليفركوزن وارتطمت بجسد أحد لاعبي الفريق الألماني.

وسدد لاعبو فريق باير ليفركوزن 5 كرات على المرمى من 17 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لفريق روما واعترض دفاع باير ليفركوزن 3 تسديدات.

واستحوذ باير ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق روما.

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