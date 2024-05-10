ليفركوزن يفرض التعادل على روما ويتأهل إلى نهائى الدورى الأوروبى

فرض فريق باير ليفركوزن الألماني التعادل الإيجابي على روما بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل باير ليفركوزن إلى المباراة النهائية بعدما تفوق في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.

تقدم روما بهدفين عن طريق لياندرو باريديس في الدقيقتين 43 و66 قبل أن يتمكن ليفركوزنه من تقليص الفارق عن طريق جيانلوكا مانشيني مدافع روما في الدقيقة 82 بالخطأ في مرماه قبل أن يسجل يوسيب ستانشيتش هدف التعادل للفريق الألماني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.

أحداث المباراة

فريق روما استهل المباراة بضغط قوي وشهدت الدقيقة الرابعة تمريرة من أنخيلينو الذي أرسل كرة من منتصف الملعب في اتجاة لوكاكو خلف المدافعين حاول الأخير استلام الكرة ولكن سيطر عليها افحارس كوفار.

جرانيت تشاكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

لورينزو بيليجريني سدد الكرة برأسية من داخل منطقة الجزاء وأمسك بها ماتيج كوفار بثبات.

في الدقيقة 19 سقوط اللاعب ليوناردو سبينازولا على أرضية الملعب وانطلاق فريمبونج بجواره جهة اليمين ثم أرسل الأخير تمريرة عرضية ولكن شتتها الدفاع.

أدم هلوزيك سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها لياندرو باريديس لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 29 إكزيكويل بالاسيوس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من القائم الأيمن ثم شتتها الدفاع.

فريمبونج سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها ميل سفيلار لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

فرصة لصالح ليفركوزن في الدقيقة 39 بعدما سدد أمين عدلي الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ميل سفيلار ثم تابعها أدم هلوزيك بتسديدة قوية ولكن تصدى لها ميل سفيلار.

في الدقيقة 41 ركلة جزاء لصالح روما بعد خطأ من المدافع جوناثان تاه ضد سردار أزمون داخل منطقة الجزاء.

وسدد لياندرو باريديس ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 43 من نقطة الجزاء في الدقيقة 43.

في الدقيقة 49 أليخاندرو جريمالدو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء ومرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 65 ركلة جزاء لصالح روما بداعي وجود لمسة يد على أدم هلوزيك من داخل منطقة الجزاء.

الهدف الثاني لصالح روما في الدقيقة 66 عن طريق لياندرو باريديس بعد تسديده الكرة من نقطة الجزاء في اتجاة الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 82 سجل ليفركوزن الهدف الأول بعدما أرسل جريمالدو الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وارتطمت في وجه مانشيني من على القائم الثاني لتمر داخل الشباك.

وسجل ستانشيتش هدف التعادل بعدما أرسل تشاكا تمريرة بينية رائعة للاعب ستانشيتش الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم راوغ أحد المدافعين وسدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وواصل باير ليفركوزن سلسلة اللاهزيمة منذ انطلاق الموسم.