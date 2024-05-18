السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البوندسليجا: ليفركوزن يكمل دورى اللا هزيمة.. ومرموش يسجل فى تعادل فرانكفورت

مرموش
مرموش

تمكن باير ليفركوزن من تحقيق دوري اللا هزيمة، بعدما تغلب على أوجسبورج بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

وواصل ليفركوزن سجله الرائع في عدم الخسارة بجميع المسابقات بعدما وصل للمباراة الـ51 بدون هزيمة.

وأصبح ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو أول نادٍ في تاريخ ألمانيا يحقق دوري اللاهزيمة، في إنجاز غير مسبوق، حيث ينتظر إنجازًا غير مسبوق في كرة القدم مع مباراتي أتالانتا وكايرز سلاوترن المتبقيتين في الموسم إذا تمكن من الفوز فيهما.

وفي نفس إطار مباريات الجولة الأخيرة، أنهى عمر مرموش محترفنا المصري في آينتراخت فرانكفورت الموسم بشكل رائع بعدما وصل للهدف رقم 12 له في الدوري.

وسجل مرموش هدفًا في تعادل فرانكفورت مع لايبزيج بهدفين لكل فريق، ويحافظ على المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وفي لقاء توديع القائد ماركو رويس، سجل الأخير هدفًا رائعًا في الفوز برباعية نظيفة على درامشتات في الاستعداد الأخير قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفركوزن باير ليفركوزن الدورى الألماني أوجسبورج ألونسو

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