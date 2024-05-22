تشكيل مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي

كشف الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا الإيطالي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أفيفا بالعاصمة الإيرلندية دوبلن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باير ليفركوزن أمام أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي

أما عن تشكيل باير ليفركوزن أمام أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - ستانيسيتش

خط الوسط: جيريمي فريمبونج - إيزيكيل بالاسيوس - جرانيت تشاكا - هينكابي - فلوريان فيرتز - أليخاندرو جريمالدو

خط الهجوم: أمين عدلي

تشكيل أتالانتا أمام باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي

أما عن تشكيل أتالانتا أمام باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: جيمسيتي - هين - سعيد كولاسيناك

خط الوسط: زاباكوستا - إيدرسون - كوبمينيرز - روجيري

خط الهجوم: دي كيتلير - أديمولا لوكمان - جيانلوكا سكاماكا