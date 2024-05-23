الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يواجه مودرن فيوتشر الليلة لتصحيح أوضاعه فى بطولة الدورى

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يعود فريق الزمالك لمسابقة دوري نايل عندما يواجه مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب في ختام الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.

الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية يسعى لتصحيح أوضاعه في الدوري خاصة أنه جمع 24 نقطة فقط من 15 مباراة وله 8 مباريات مؤجلة ولابديل أمامه سوى الفوز للاحتفاظ بأماله في المنافسة على اللقب رغم أنه فقد 21 نقطة بينما فقد الأهلي 12 نقطة وفقد بيراميدز 13 نقطة .

ومن أجل العودة بقوة في الدوري حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على الاجتماع بلاعبيه في التدريب الأول للفريق أول أمس وطالبهم بغلق ملف الفوز بالكونفيدرالية، وأكد لهم أن التتويج ببطولة لا يعني خسارة بطولة أخرى، وأن عدم الفوز على مودرن فيوتشر سيبعد الفريق تماما عن المنافسة على بطولة الدوري .

غياب أحمد حمدي وأبوالفتوح

جوزيه جوميز سيقوم بإجراء بعض التغييرات بعد عودة الثلاثي سيف جعفر وعبدالله السعيد وناصر ماهر الذين لم يشاركوا في مباراتى نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية، وتأكد غياب أحمد حمدي وأحمد أبوالفتوح بعد الإصابة التي تعرضا لها في مباراة نهضة بركان.

وسيعود جوزيه جوميز لطريقة 4-1-4-1 بوجود نبيل عماد دونجا كمحور ارتكاز في الوسط وأمامه الرباعي أحمد سيد زيزو وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي ورأس الحربة المتقدم سيف الجزيري .

وأمام جوزيه جوميز اختيارين لتعويض غياب أحمد أبوالفتوح الأول الدفع بإبراهيم نداى في مركز الظهير الأيسر والثاني إشراك محمد شحاتة كظهير أيمن وعمر جابر كظهير أيسر.

قائمة الزمالك لمباراة مودرن فيوتشر

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد، ومحمد صبحي، وعمر عبد العزيز، وعمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وياسر حمد، ونبيل عماد دونجا، ومحمد أشرف روقا، ومحمد شحاتة، وسيد عبد الله نيمار، وسيف جعفر، وناصر ماهر، وعبد الله السعيد، وإبراهيم نداي، ويوسف أوباما، ومصطفى شلبي، وأحمد سيد زيزو، وسيف الجزيري، وناصر منسي، وسامسون أكينيولا.

مودرن فيوتشر والوصول للنقطة 30 

في المقابل جمع مودرن فيوتشر 30 نقطة من 21 مباراة، ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية خاصة بعدما عاد للانتصارات في الجولة الماضية، وهزم انبي في أول مباراة للمخضرم طلعت يوسف الذي تولى المسئولية الفنية خلفا لتامر مصطفى .

يدير المباراة أمين عمر، ويساعده محمود أبوالرجال، وأحمد حسام طه، ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر البرتغالي جوزيه جوميز أحمد أبوالفتوح عبدالله السعيد أحمد سيد زيزو

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