السفيرة الأمريكية تهنئ الزمالك بالكونفيدرالية وتدعم الأهلى أمام الترجى

وجهت السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة العيد الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأعلنت عن تنظيم جولة إلى مصر من قبل فريق الاستعراض الرياضي هارلم جلوبتروترز، الذي يصل الأسبوع المقبل لعمل عروض أداء في القاهرة في 31 مايو والإسكندرية في 1 يونيو.

وأوضحت أن فَرِيق هارلم جلوبتروترز له شهرة في الولايات المتحدة مثل شهرة فريقي الأهلي والزمالك في مصر.

وتابعت: "بما أننا نتحدث عن الرياضة، أود أن أقول مبروك للزمالك.. ويجب أن نشجع الأهلي في مباراته أمام الترجي تونس يوم السبت".