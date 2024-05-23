تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر، الليلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار"، وسيف جعفر ويوسف أوباما، ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا، وناصر منسي.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة فقط، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك الفارس الأبيض، 8 مباريات مؤجلة ما بين الدور الأول وبداية الدور الثاني، تقام جميعها خلال وقت لاحق.

البداية أمام سيراميكا كليوباترا، من الجولة الحادية عشر، وفاركو من الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش من الجولة السادسة عشر، وبلدية المحلة من الجولة السابعة عشر، وبيراميدز من الجولة الثامنة عشر، والمقاولون العرب من الجولة التاسعة عشر، وإنبي من الجولة الثانية والعشرون، وزد من الجولة الثالثة والعشرون.

حكام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يتولى أمين عمر، إدارة ساحة المستطيل الأخضر، في مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويعاون أمين عمر في مهمته، محمود أبوالرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان، ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

الزمالك يسقط فيوتشر بثنائية

استطاع الفارس الأبيض، إسقاط مودرن فيوتشر خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، التي أقيمت العام الماضي بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي.

النجمة الثانية

بعد معاناة شديد، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق لقبه الثانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية تاريخيا، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، سجله أحمد حمدي، الغائب عن مواجهة الليلة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم 12 مايو الجاري، بالمغرب انتهت بفوز نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف.