ضخ يومي معزز للسولار والبنزين.. عيد الأضحى مؤمن بتروليا

اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية تدابير استثنائية لضمان توفير احتياجات السوق المصرية من الوقود بكفاءة عالية، في إطار استعدادات مكثفة خلال أيام عيد الأضحى.

مصر تضخ كميات إضافية من البنزين والسولار

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ"الدستور"، عن زيادة ملحوظة في معدلات ضخ المنتجات البترولية، حيث يتم ضخ ما يقارب الـ50 مليون لتر من السولار يوميًا، وتوفير أكثر من مليون أسطوانة بوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 30 مليون لتر من البنزين بمختلف أنواعه.

تحقيق الاستقرار في السوق

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتحقيق الاستقرار في السوق وضمان توافر الوقود بشكل كافٍ خلال فترة العيد، والتي تشهد زيادة في الطلب نظرًا لكثرة الرحلات والتنقلات.

أوضح المصدر أن الفترة الأولى من العام الجاري شهدت استيراد مصر لشحنات وقود بقيمة 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على استمرارية الجهود لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

جاهزية وزارة البترول

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الجاهزية التامة للوزارة للتعامل مع أي تحديات قد تواجه عملية توزيع الوقود، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الوزارة والشركات البترولية لضمان استمرارية تغذية المخزونات بأمان في مختلف المحافظات، وخصوصًا المحطات على الطرق السريعة، التي تزداد فيها الحركة خلال فترات الأعياد.

في سياق متصل، تسعى مصر إلى تعزيز استقلالها الطاقي من خلال تطوير مشروعات تكرير البترول وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليار دولار، وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن أبرز هذه المشروعات، معمل تكرير ومصفاة ميدور بالإسكندرية، الذي يستخدم تكنولوجيا عالمية متقدمة وينتظر أن يزيد من طاقته الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميًا إلى 160 ألف برميل يوميًا، مما يعزز القدرة الإنتاجية بنحو 60%.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج نحو 1.3 مليون طن من السولار سنويًا، و600 ألف طن من بنزين عالي الأوكتين، و700 ألف طن من وقود الطائرات، بالإضافة إلى كميات معتبرة من الفحم والبوتاجاز والكبريت، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.