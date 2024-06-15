البترول: استمرارية خدمات الغاز الطبيعي خلال عيد الأضحى 2024

في ظل التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الأعياد والمناسبات، أعلنت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تدابير خاصة خلال عيد الأضحى المبارك لعام 2024 لضمان استمرارية الخدمة وتقديم الدعم اللازم لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية.

خدمات الغاز الطبيعي

تأتي هذه الإجراءات استجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز خلال العطلات، حيث تتزامن مع فترات الطهي المكثف والتجمعات العائلية الكبيرة.

إجراءات بتروتريد خلال عيد الأضحى:

أولًا، قررت بتروتريد تمديد ساعات عمل فروعها بدءًا من يوم الإثنين الموافق 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو، حيث ستفتح الفروع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بحد أدنى ثلاث ساعات عمل يوميًا، وستكون هذه الفروع متاحة لتلقي طلبات الشحن والاستفسارات، وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بعدادات الغاز مسبقة الدفع وتجديد الرصيد.

لن يتم قطع الغاز الطبيعي

ثانيًا، أكدت الشركة على أنه لن يتم قطع الغاز الطبيعي في حال نفاد الرصيد طوال فترة إجازة عيد الأضحى، مما يوفر طمأنينة كبيرة للعملاء بأنهم لن يواجهوا أي انقطاع في الخدمة خلال هذه الفترة الحيوية.

خدمات الشحن

كما تمت الإشارة إلى توفر نقاط شحن خارجية ستعمل خلال العطلة في مواقع استراتيجية متعددة داخل القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر، مما يسهل على العملاء الوصول إلى خدمات الشحن دون الحاجة للسفر مسافات طويلة.

الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي

كما تعكف بتروتريد على تعزيز الوعي بين المستخدمين حول كيفية الحفاظ على الأمان والاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي خلال العيد، من خلال نشر إرشادات السلامة والصيانة الدورية.

وتهدف الشركة أيضًا إلى التواصل المستمر مع العملاء من خلال مركز خدمة العملاء المتاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في حال وجود أي مشكلات فنية.