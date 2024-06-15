البترول تعلن توفر أسطوانات البوتاجاز بأسعار رسمية خلال العيد

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان توفر أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية، مؤكدة على استقرار الإمدادات خلال العيد وما بعده، في سياق جهودها المستمرة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأمين احتياجات السوق من البوتاجاز

وفي هذا السياق، صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول في تصريح لـ«الدستور»، أن الهيئة تضخ يوميًا حوالي مليون أسطوانة في السوق المحلية، مع زيادة الكميات خلال أيام العيد لتصل إلى ما يقرب من مليون و100 ألف أسطوانة يوميًا.

مصافي التكرير المصرية

وخلال جولة تفقدية لغرف التحكم والمتابعة الآلية بمنظومة تكرير وتصنيع البترول في مصافي التكرير المصرية، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على الدور الحيوي للتكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعة البترولية المصرية وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم كخطوة رئيسية نحو تحسين الكفاءة.

ارتفاع أسعار البترول العالمية

كما أشار الوزير إلى أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية قد عادت إلى الارتفاع، حيث وصل إلى أكثر من 150 مليار جنيه في العام المقبل، مما يعكس الزيادة في التكاليف وتأثير ارتفاع أسعار البترول العالمية.

دعم المنتجات البترولية

وقد لعب هذا الارتفاع دورًا في تحديد تكاليف المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين، حيث يتم بيعها بأقل من تكلفتها الفعلية لدعم الأنشطة الاقتصادية والنقل في مصر.

تأمين المخزونات

وأكد الوزير أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والسلامة عبر تأمين المخزونات وإمدادات المنتجات البترولية، خصوصًا على المحاور والطرق الحيوية وفي المناطق الجغرافية الرئيسية.

استقرار الإمدادات البترولية

كما وجه الملا، بضرورة تكثيف الدوريات والمراقبة على المستودعات ومحطات التموين وخطوط الأنابيب لضمان استمرارية وكفاءة العمليات خلال العيد وما بعده، مؤكدًا على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار الإمدادات البترولية في السوق المحلية.

تتواصل جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاستقرار والأمان في إمدادات البترول والغاز، مع التأكيد على التزامها بتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال الأعياد والمناسبات القومية، لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات كفاءة عالية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.