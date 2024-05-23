الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل 2024 وقائمة الغيابات

الزمالك
الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر، في ختام الجولة الرابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل، هو ما يبحث عنه عشاق القلعة البيضاء، خلال مواجهة الفريق الليلة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل

يأتي ذلك نظرا لكمية الغيابات الكبيرة التي تضرب صفوف الفارس الأبيض في مواجهة اليوم، لأسباب مختلفة ما بين فنية وأخرى للإصابة أو الإيقاف.

  • حراسة المرمى.. محمد عواد.
  • خط الدفاع.. إبراهيما نداي وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد وعمر جابر.
  • خط الوسط.. عماد نبيل دونجا ومحمد شحاته، وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وأحمد زيزو.
  • خط الهجوم.. سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

 ويستضيف الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل.

قائمة غيابات الزمالك أمام مودرن فيوتشر 

تشهد قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، الليلة، في ختام الجولة الرابعة والعشرون بدوري نايل، غياب العديد من اللاعبين، يأتي شيكابالا قائد الفريق على رأسها، وذلك بسبب إصابته، خلال تواجده مع بعثة الفريق بغانا لمواجهة دريمز، بنصف نهائي الكونفيدرالية، الذي توج ممثل الكرة المصرية بلقبها مؤخرا.

ويأتي محمود حمدي الونش، في المرتبة الثانية يليها محمد عبدالشافي وأحمدي حمدي، للاصابتهم بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومصطفى الزناري وأحمد فتوح لإصابات عضلية.

ويغيب أيضا زياد كمال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومهاب ياسر ومحمد عاطف، وترافيس موتيابا ومحمود علاء لأسباب فنية.

الزمالك يتفوق في الدور الأول

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

سجل ثنائية الزمالك، أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي.

15 مباراة 8 مؤجلات 

15 مباراة فقط حتى الآن خاضها الزمالك بمسابقة دوري نايل، استطاع تحقق 7 انتصارات 3 تعادلات، بينما تلقى الهزيمة في 5 مباريات، إلا أن الفريق مازال يمتلك 8 مؤجلات.

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