الزمالك يسقط في فخ التعادل مع مودرن فيوتشر في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ التعادل الإيجابي مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 24 ببطولة الدوري.

تقدم سيف الدين الجزيري لصالح الزمالك في الدقيقة 34 وتعادل محمد صادق لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 41.

ارتفع رصيد الزمالك عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر من 16 مباراة كما رفع مودرن فيوتشر رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في بداية المباراة لكن بدون تهديد مرمى مودرن فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثالثة، توقف المباراة بسبب سقوط حسام عبد المجيد على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

عبد الله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 12 ناصر ماهر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين، وطالب اللاعب بالحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 15 أحمد عاطف استلم الكرة داخلم نطقة الجزاء وحاول مراوغى المثلوثي ولكم مدافع الزمالك حصل على خطأ من حكم المباراة.

جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت من أمام أحمد عاطف وأمسك بها عواد.

في الدقيقة 23 سيف الدين الجزيري توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة من فوق الحارس محمود حمدي ولكن أمسك بها الأخير.

في الدقيقة 30 زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار تابعها إبراهيما نداي بتسديدة من على القائم الثاني مرت مباشرة لخارج الملعب.

وتمكن الزمالك من التقدم في الدقيقة 34 عن طريق سيف الدين الجزيري بعدما أرسل عمر جابر تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

جاء هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما سدد أحمد عاطف رأسية ارتدت من عمر جابر وتابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.

محمد صادق أرسل تمريرة بينية في اتجاة أحمد عاطف مرت مباشرة لخارج الملعب.



أحداث الشوط الثاني

عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

مصطفى شلبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 54 بطاقة صفراء للاعب جوزيف نجويم بعد خطأ ضد زيزو في منتصف الملعب.

في الدقيقة 56 أحمد سيد زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها محمود حمدي بقبضة يده.

عبد الله السعيد أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 67 محمد شحاتة سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

فرصة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة 70، عبد الله السعيد أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود حمدي ثم تابعها ناصر ماهر بتسديدة مرت لخارج الملعب.

توقف المباراة بسبب إصابة محمد شحاتة وعمرو السيسي بعد اصطدام قوي بالرأس ونزول الطاقم الطبي لإسعافهما.

في الدقيقة 81 جوزيف نجويم أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها محمود رزق برأسية من على القائم الأول مرت مباشرة لخارج الملعب.

أحمد سيد زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها محمود حمدي بقبضة يده.

