موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري القادمة في دوري نايل والتي لاتقبل سوى الفوز بعد التعادل في المباراة الأخيرة مع مودرن فيوتشر وارتفاع عدد النقاط التي فقدها الزمالك إلى 32 نقطة بينما فقد الأهلي 12 نقطة وفقد بيراميدز 13 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري نايل

يأتي موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول دوري نايل برصيد 25 نقطة من 16 مباراة وله 8 مباريات مؤجلة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

وسيقوم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي بعد ظهور عدد من اللاعبين دون مستواهم في مباراة مودرن فيوتشر خاصة إبراهيم نداي وناصر ماهر ومصطفى شلبي وأيضا غياب أحمد حمدي وشيكابالا بسبب الإصابة.

وينتظر جوزيه جوميز تقرير الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لمعرفة إمكانية الدفع بأحمد عبد الفتوح الذي لم يشارك في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة بسبب الإصابة وفي حالة عدم مشاركته سيدفع جوزيه جوميز بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر ومحمد شحاتة كظهير أيمن.

كان جوزيه جوميز قد رفض منح لاعبي الزمالك راحة عقب مباراة مودرن فيوتشر ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري وسيركز جوزيه جوميز خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة مودرن فيوتشر من أجل العودة للانتصارات.

موعد إعلان تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وسيعلن جوزيه جوميز قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري عقب انتهاء تدريب يوم الأحد المقبل والذي ينوجه الفريق بعده للمبيت بالإسكندرية استعدادا للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس والعشرين لدوري نايل على قناة أون تايم سبورت 1 في وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة مابين الشوطين يضم مجموعة من أفضل خبراء التحليل في مصر.