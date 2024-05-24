الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فاركو يواجه سموحة للهروب من مثلث الهبوط فى دورى نايل

فاركو تعادل في مباراته
فاركو تعادل في مباراته الأخيرة مع المقاولون

يستضيف فاركو فريق سموحة في السابعة مساء اليوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دورى نايل.

ويحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحق فاركوأربعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر عشر مباريات وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

فاركو والهروب من مثلث الهبوط

ويعيش فاركو صحوة على مستوى النتائج وجمع سبع نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على الجونة وبلدية المحلة والتعادل مع المقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 23 وتخطي البنك الأهلي وبلدية المحلة في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الخامس والعشرين.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السادس برصيد 34 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع بيراميدز والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والرابع والعشرين وحقق سموحة تسعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا.

سموحة يسعى لدخول المربع الذهبي

وجمع سموحة 12 نقطة من أخر خمس مباريات بالفوز على الجونة وبلدية المحلة والمقاولون والزمالك والاتحاد السكندري والهزيمة أمام زد إف سي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والتقدم للمركز الرابع.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان وحسين تيمورومحمد مغربي وبركات حجاج ومحمد مصطفى ميدو وجاستيس أرثر وعمرو قلاوة وإسلام جابر ودوكو دودو وحمدي علاء وأبو بكر ليادي والحبيب أحمد حسن ومحمد متولي كناريا ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة ولحسن دحدوح ومصطفى البدري وحسام حسن وجونيور أجايي وفادي فريد.

وشهدت القائمة عودة بركات حجاج بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب طارق علاء ومحمود وحيد وأحمد عبد الحكم .

يدير المباراة محمد عدل ويساعده شريف عبدالله ومصطفى حسين ومعهم محمد يوسف حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل فاركو سموحة أحمد خطاب أحمد سامي

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