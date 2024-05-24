حسام أشرف يدعم صدارته لهدافى دورى نايل بعد انتهاء الجولة الـ24

احتفظ حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بصدارة هدافى دوري نايل بعد انتهاء مباريات الأسبوع الرابع عشربرصيد 12 هدفا وزاد الفارق بينه وبينه منافسه الأول الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري إلى هدفين.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري نايل بعد انتهاء مباريات الأسبوع الرابع والعشرين.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الرابع والعشرين

1. حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد 12 هدفا منها خمسة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد عشرة أهداف منها أربعة أهداف من ركلات جزاء .

3 . الكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" والمغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي "ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما 8 أهداف .

4. أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" وحسام حسن "سموحة" ومحمد سالم "المقاولون" والجزائري أحمد قندوسي والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف .

5. الغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهما ستة أهداف .

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والتونسي فخر الدين بن يوسف والتونسي معتز زدام "المصري" وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي " بيراميدز " وأحمد أمين أوفا "انبي" وفادي فريد "سموحة " وأسامة فيصل "البنك الأهلي" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

7. المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي ومحمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعمر كمال عبد الواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" ورمضان صبحي "بيراميز" والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي "المصري" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج وشكري نجيب "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم 4 أهداف .

8. عمر الساعي "الإسماعيلي" وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" وعمرو قلاوة والنيجيري جونيور أجايي" سموحة " ومحمد ناصر مودي ويوسف لبيب "انبي" والكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

9. محمود قاعود "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة ويسري وحيد " طلائع الجيش " والسوداني سيف تيري " فاركو" وأيمن سعد موكا "الجونة" ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10. كريم فؤاد وحسين الشحات وإمام عاشور"الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي وأحمد الشيخ ومحمد دسوقي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة "الاتحاد السكندري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" ومروان محسن ومحمود رزق ومحمد فاروق "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا وعلي فوزي " انبي" ولكل منهم هدفين.