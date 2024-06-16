الحالة الخامسه بالمنوفية.. وفاة موظف بمحكمة شبين الكوم أثناء تأدية مناسك الحج

توفى منذ قليل، الحاج الخامس من أبناء محافظة المنوفية، أثناء تأدية مناسك الحج، عقب وقوفه على جبل عرفات.

ونعى أهالى محافظة المنوفية المتوفى وسط حالة من الحزن، ونشر العديد من أصدقاء الحاج أحمد جعفر محمد والذي كان يعمل موظفا بمحكمة شبين الكوم، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه قد توفي على أيديهم أثناء تأديته مناسك الحج عقب وقوفه على جبل عرفات، لافتين إلى أنه كان في غاية السعادة والفرح لذهابه منذ أسبوع مضي لتأدية مناسك الحج حتى ينال العفو والمغفرة.

وأكدت أسرة المتوفى الحاج أحمد جعفر المقيم بمدينة شبين الكوم، أنه يعمل بقلم المطالبة بمحكة شبين الكوم الكلية، وسيتم دفنه في الأراضي المقدسة، وسط عشرات الحجاج الذين توفوا في موسم الحج، لينال شرف مرافقة الصالحين في أطهر بقاع الأرض بالمملكة العربية السعودية.