الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. إنبى يستضيف سيراميكا كليوباترا فى مباراة دخول المربع الذهبى

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يشهد ملعب بتروسبورت في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقي إنبى وسيراميكا كليوباترا في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دورى نايل.

المباراة مهمة للفريقين في ظل رغبة كل منهما في دخول المربع الذهبي حيث يحتل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز الثامن برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق انبي تسعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 8 مباريات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

إنبي والعودة إلى الانتصارات

وبعد فوزه الكبير على البنك الأهلي 5-1 خسر إنبي أمام مودرن فيوتشر وتعادل مع المصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 36.

وحرص سيد ياسين خلال التدريبات على إيجاد حلول لأزمة العقم التهديفي بعدما فشل الفريق في تسجيل الأهداف خلال آخر مباراتين.

على الجانب الآخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الخامس برصيد 34 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا تسعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا.

سيراميكا كليوباترا عينه على المربع الذهبي

وجمع سيراميكا كليوباترا تسع نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 ودخول المربع الذهبي.

وركز أيمن الرمادي خلال التدريبات على إيقاف مفاتيح اللعب في صفوف إنبي وتعدد أساليب اختراق الدفاع حتى يواصل الفريق انتصاراته ويدخل المربع الذهبي.

وطالب أيمن الرمادي لاعبيه بالتركيز طوال المباراة وحذرهم من رغبة انبي في العودة للانتصارات التي ستجعل لاعبيه أكثر شراسة داخل المستطيل الأخضر.

يدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده يوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان ومعهم محمود بسيوني حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

دوري نايل انبى سيراميكا كليوباترا مودرن فيوتشر

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