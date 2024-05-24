التعادل الإيجابي يحسم مباراة فاركو وسموحة في دوري نايل

انتهت مباراة فاركو وسموحة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، ضمن الجولة 25 من دوري نايل.

تقدم بركات حجاج لصالح سموحة في الدقيقة 22 قبل أن يدرك عمرو ناصر لصالح فاركو في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

ارتفع رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز السادس كما رفع فاركو رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

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أحداث المباراة

تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي فاركو في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

فريق سموحة تقدم في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سموحة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق إسلام جابر على رأس بركات حجاج ليسدد كرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 36 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق إنكادا لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

واستطاع فاركو أن يدرك التعادل في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق جابر كامل على رأس عمرو ناصر ليسدد كرة داخل الشباك.

في الدقيقة 62 بطاقة صفراء على محمد متولي كناريا لاعب سموحة.

في الدقيقة 89 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سموحة على رأس فادي فريد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.