تشكيل فاركو أمام سموحة بدوري نايل

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة فاركو وسموحة بدوري نايل

يستضيف فاركو نظيره سموحة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل فاركو لمواجهة سموحة بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وسموحة بدوري نايل

تنقل مباراة فاركو وسموحة، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم، على ستاد المكس بالإسكندرية، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

حكام مباراة فاركو وسموحة بدوري نايل

يقود الحكم الدولي محمد عادل، إدارة ساحة مباراة فاركو وسموحة، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، ومعهم محمد يوسف حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة فاركو وسموحة بدوري نايل

موقف فاركو بجدول دوري نايل

يحتل فاركو، المركز السادس عشر بجدول دوري نايل برصيد 20 نقطة من 22 مباراة، بواقع 4 انتصارات و8 تعادلات و10 هزائم.

ويمتلك الفريق البرتقالي، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الزمالك والأهلي، من الجولتين الحادي عشر والثالث عشر، يقامان في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

سموحة يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق سموحة التفوق في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بهدفين مقابل هدف.