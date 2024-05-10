فاركو يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على الجونة

استعاد فريق فاركو ذاكرة الانتصارات ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا صعبًا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

تقدم مازن ياسر لصالح الجونة في الدقيقة 40 قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل لصالح فاركو في الدقيقة 44.

وسجل محمد فخري الهدف الثاني والانتصار لصالح فاركو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد فاركو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

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أحداث المباراة

في الدقيقة الخامسة ركلة حرة لفاركو في منتصف ملعب الجونة جهة اليمين نفذها محمد فخري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو جمال برأسية ضعيفة أمسك بها صبحي سليمان حارس الجونة من منتصف مرماه.

وسدد شكري نجيب كرة قوية في الدقيقة الثامنة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد فخري إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها صبحي سليمان حارس الجونة عن مناطق الخطورة.

فريق الجونة تقدم في الدقيقة 40 تمريرة من نور السيد إلى مازن ياسر المتمركز جهة اليمين فتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليسرى سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 42 ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على أحمد عبد الرسول لاعب الجونة داخل منطقة الجزاء.

ونجح شكري نجيب في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول جاء الهدف الثاني بعد عرضية من جيفرسون إنكادا من جهة اليمين قابلها محمد فخري بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، ركلة جزاء لفاركو بعد إعاقة من صبحي سليمان حارس الجونة لأحمد شريف داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء بتسديدة قوية من شكري نجيب ولكن كرته مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 51 انفراد تام بالمرمى من شكري نجيب لاعب فاركو انهاه بتسديدة ابعدها صبحي سليمان حارس الجونة عن مرماه.

تسديدة من أيمن موكا لاعب الجونة من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تمريرة من عمرو ناصر وضعت شكري نجيب لاعب فاركو في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير تأخر في تسديد الكرة فأبعدها حارس الجونة صبحي سليمان.

تسديدة من عمرو ناصر لاعب فاركو المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

