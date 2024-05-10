الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فاركو يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على الجونة

فاركو
فاركو

استعاد فريق فاركو ذاكرة الانتصارات ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا صعبًا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

تقدم مازن ياسر لصالح الجونة في الدقيقة 40 قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل لصالح فاركو في الدقيقة 44.

وسجل محمد فخري الهدف الثاني والانتصار لصالح فاركو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد فاركو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

اقرأ أيضا.. تشكيل فاركو لمواجهة الجونة بدوري نايل

أحداث المباراة

في الدقيقة الخامسة ركلة حرة لفاركو في منتصف ملعب الجونة جهة اليمين نفذها محمد فخري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو جمال برأسية ضعيفة أمسك بها صبحي سليمان حارس الجونة من منتصف مرماه.

وسدد شكري نجيب كرة قوية في الدقيقة الثامنة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد فخري إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها صبحي سليمان حارس الجونة عن مناطق الخطورة.

فريق الجونة تقدم في الدقيقة 40 تمريرة من نور السيد إلى مازن ياسر المتمركز جهة اليمين فتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليسرى سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 42 ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على أحمد عبد الرسول لاعب الجونة داخل منطقة الجزاء.

ونجح شكري نجيب في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول جاء الهدف الثاني بعد عرضية من  جيفرسون إنكادا من جهة اليمين قابلها محمد فخري بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، ركلة جزاء لفاركو بعد إعاقة من صبحي سليمان حارس الجونة لأحمد شريف داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء بتسديدة قوية من شكري نجيب ولكن كرته مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 51 انفراد تام بالمرمى من شكري نجيب لاعب فاركو انهاه بتسديدة ابعدها صبحي سليمان حارس الجونة عن مرماه.

تسديدة من أيمن موكا لاعب الجونة من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تمريرة من عمرو ناصر وضعت شكري نجيب لاعب فاركو في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير تأخر في تسديد الكرة فأبعدها حارس الجونة صبحي سليمان.

تسديدة من عمرو ناصر لاعب فاركو المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.
 

فاركو الجونة مباراة فاركو والجونة الدورى المصرى محمد فخري

مواد متعلقة

تشكيل الجونة لمواجهة فاركو بدوري نايل

تشكيل فاركو لمواجهة الجونة بدوري نايل

الأكثر قراءة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام