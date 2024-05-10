الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل فاركو لمواجهة الجونة بدوري نايل

فاركو
فاركو

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل الفريق البرتقالي لمواجهة الجونة، بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة فاركو والجونة بدوري نايل

يحل فاركو ضيفا ثقيلا على نظيره الجونة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل فاركو لمواجهة الجونة بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد سعيد “شيكا”.

خط الدفاع: عزمي غومة - أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: محمد فخري – محمود جهاد – محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة الجونة وفاركو، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب خالد بشارة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

طاقم تحكيم مباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة الجونة وفاركو، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي، بقيادة حكم الساحة محمود الدسوقي، ويعاونه مصطفى عطية حكم مساعد أول، وحاتم علام حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

موقف فاركو بدوري نايل

يقبع فريق فاركو في منطقة الخطر، وتحديدا المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول دوري نايل، برصيد 13 نقطة، بواقع انتصارين فقط، و7 تعادلات و10 هزائم.

وأصبح فاركو أقرب الفرق للعودة مجددا إلى دوري القسم الثاني، خلال الموسم المقبل، في ظل مواجهات الصعبة المقبلة.

ويمتلك فاركو، مبارتين مؤجلتين أمام الأهلي والزمالك، من الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر، يقامان خلال شهر يونيو المقبل.

الجونة يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق الجونة التفوق على نظيره فاركو، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدف نظيف.

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