الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الجونة لمواجهة فاركو بدوري نايل

الجونة
الجونة

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل الفريق الساحلي لمواجهة فاركو، بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

يستضيف الجونة نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة فاركو بدوري نايل

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول - محمد عبد الفتاح.

خط الوسط: رضا صلاح – نور السيد – كريست كيجالي.

خط الهجوم: مازن ياسر - فرانك إيتوجا – أيمن سعد "موكا".

تشكيل الجونة لمواجهة فاركو بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة الجونة وفاركو، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب خالد بشارة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

طاقم تحكيم مباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة الجونة وفاركو، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل طاقم تحكيمي، بقيادة حكم الساحة محمود الدسوقي، ويعاونه مصطفى عطية حكم مساعد أول، وحاتم علام حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الجونة وفاركو بدوري نايل

موقف الجونة بدوري نايل

يحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 28 نقطة، بواقع 7 انتصارات ومثلها تعادل و6 هزائم.

ويمتلك الفريق الساحلي مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر، تقام خلال شهر يونيو المقبل.

الجونة يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق الجونة التفوق على نظيره فاركو، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدف نظيف.

وكان الجونة، تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي، السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

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