السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر عن استبعاد أفشة: الموضوع بسيط.. وسعيد بالفوز على الجونة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه توقع طريقة لعب الجونة وإن الفريق بدأ المباراة بقوة وسجل هدف التقدم، واستطاع اللاعبون تنفيذ تعليماته، وبين الشوطين وجه اللاعون بالاستحواذ على الكرة والهدوء، ما ساعد على تسجيل الهدفين الثاني والثالث.

واستكمل قائلًا: وسط ضغط المباريات من المهم جدًّا أن نفكر في التدوير وتغيير اللاعبين، ولذلك أنا سعيد بالفوز في ظل خوض الفريق مباراة كل يومين تقريبًا. 

وأضاف: سعيد بارتداء علي معلول شارة الكابتن لأنه يملك أرقامًا تاريخية له داخل النادي، وهذه لحظة تاريخية وسعيدة له بالتأكيد. والمباراة الماضية وصل لرقم قياسي في صناعة الأهداف مع الفريق.

وردًّا على سؤال حول استبعاد أفشة من قائمة المباراة قال كولر: الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبدالقادر والشناوي، وأختار قائمة كل مباراة ويتم استبعاد 12 لاعبًا تقريبًا. 

واستكمل: اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد. أناقش الجهاز الفني قبل كل مباراة لاختيار الأفضل ولتحقيق المكسب، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة. 

ورفض كولر التأكيد على أن علي معلول هو الذي كان مقررًا أن يتصدى لركلة الجزاء، قائلًا: من قال إن معلول هو رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء؟!.

واستكمل: غيّرت نظام تسديد ركلات الجزاء، وأصبح التحديد أثناء سير اللقاء، وهذا ما تم اليوم، أحدد اللاعب الأجدر بتسديد ركلة الجزاء بعد تحديدها وفق حالة اللاعبين في الملعب وسير المباراة.

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