محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اختيار محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعب في مباراة المارد الأحمر والجونة.

وحقق الأهلي الفوز على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري.

وسجل متولي الهدف الثاني في المباراة، وقدم أداءًا مميزًا خلال اللقاء ليمنع الخطر عن مرمى مصطفى شوبير في الكثير من الأوقات.

ونجح متولي في تعويض رامي ربيعة الذي غاب عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي.

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الأهلي يضرب مرمى الجونة بثلاثية في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.

الأهلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبو علي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

حسين الشحات حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.

وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.