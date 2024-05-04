كهربا يسجل ثالث أهداف الأهلي في شباك الجونة

سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث لصالح الأهلي أمام الجونة في الجولة 21 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 80 من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في شباك الجونة، وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة من محمد الدغيمي لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السادسة، سدد حسين الشحات كرة قوية من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الجونة ومرت لركلة ركنية.

في الدقيقة السابعة، نفذت الركلة الركنية بعرضية من علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس أحمد مسعود عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة الثامنة، تسديدة من محمد عبد المنعم لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 تسديدة من أيمن موكا لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الأهلي محمد عبد المنهم ومرت ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 24 ركلة حرة للاهلي في منتصف ملعب الجونة نفذها علي معلول بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد المنعم برأسية أمسك بها الحارس أحمد مسعود من منتصف مرماه.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.

كرة عرضية من كريم وليد نيدفيد لاعب الأهلي من يمين منطقة الجزاء أمسك بها حارس الجونة أحمد مسعود.

في الدقيقة 45 كرة عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها وسام أبو علي بتسديدة على الطاير من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، كرات متبادلة بين علي معلول وكريم نيدفيد جهة اليسار انهاها الأخير بمراوغة ثم تسديدة ابعدها أحمد مسعود من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

أحداث الشوط الثاني

الجونة أجرى تغيير مبكر بنزول أشرف مجدي بدلا من أحمد شوشة في بداية الشوط.

كرة عرضية من أرنو راندريانانتيناينا لاعب الجونة من جهة اليمين ابعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

الجونة بدأ يتحرر من الدفاع ويضغط من أجل تسجيل التعادل.

في الدقيقة 52 فرصة خطيرة لصالح الجونة بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أيمن موكا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أرنو راندريانانتيناينا برأسية أمسك بها مصطفى شوبير من يمين مرماه.

الأهلي أجرى تغييرين في الدقيقة 60 بنزول رضا سليم وأكرم توفيق بدلا من بيرسي تاو وكريم نيدفيد.

وحصل علي معلول على شارة القيادة لأول مرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

الأهلي سجل الهدف الثاني بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبو علي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 65 تسديدة من رضا صلاح لاعب الجونة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وشهدت الدقيقة 67 تسديدة من أكرم توفيق لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 70 بطاقة صفراء من نصيب حسين الشحات لاعب الأهلي لادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء.

الأهلي أجرى تغييرين بنزول مروان عطية ومحمود كهربا بدلا من إمام عاشور ووسام أبو علي.

كهربا أهدر فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد ركنية نفذها معلول إلى عبد المنعم الذي مررها برأسية خلفية إلى كهربا الذي أضاع الكرة بغرابة.

حسين الشحات حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.

سجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.

