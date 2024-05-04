مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة.. وشارة القيادة تتويج لجهود علي معلول

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.



وقال عطية إن الأهلي يركز في مباريات الدوري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق حقق العديد من المكاسب أمام الجونة بالحصول على الثلاث نقاط واطمئنان الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.



وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق اعتاد على ضغط المباريات، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات لتجنب الإجهاد.



وأكد، أن علي معلول من العناصر المهمة في صفوف الفريق، مشددًا على أن ارتداءه شارة الكابتن يعد تتويجًا لجهوده خلال مسيرته المميزة مع الفريق.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يفكر إلا في مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية، لتحقيق أهدافه في البطولة.

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الأهلي يضرب مرمى الجونة بثلاثية في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.



أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.



ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.



جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.



الأهلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبوعلي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.



حسين الشحات حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.



وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.