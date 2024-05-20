الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. المقاولون العرب يتقدم على فاركو بهدف نطيف بدوري نايل

المقاولون العرب
المقاولون العرب

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وفاركو، المقام حاليا على ستاد الجبل الأخضر، بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

سجل هدف المقاولون أمير عابد، في الدقيقة الـ41، من ضربة جزاء.

وكان المقاولون العرب، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، لؤي وائل، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي، عمر سافيولا، عمارحمدي.

خط الهجوم: محمد عنتر، عماد ميهوب، محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أسامة النجار، محمد هاني، عبدالرحمن جبنة، عامر عامر، محمد مجلي، أحمد مودي، فراس عايفيه، محمد عبدالناصر، مهند محمد.

ودخل فاركو اللقاء:

حراسة المرمى: محمود السيد.

خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون انكادا، عزمي غوما.

خط الوسط: أحمد محمد، محمد فخري، محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف، شكري نجيب، سيف تيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد نديم، محمود البدري، سوكاري، أحمد جمال، عمرو ناصر، أحمد فؤاد، وليد علي جابر كامل، وليد مصطفى.

 

موقف المقاولون العرب وفاركو بدوري نايل

يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين، وحقق ذئاب الجبل ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 12 مباراة.

أما فاركو، فيأتي في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر، وحقق الفريق البرتقالي أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر عشر مباريات.

 

 

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