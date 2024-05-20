الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقاولون يستضيف فاركو فى مواجهة مصيرية بدورى نايل

فريق المقاولون
فريق المقاولون

يستضيف المقاولون فريق فاركو في السابعة مساء اليوم الإثنين، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة تمثل أهمية للفريقين ومحصلتها ست نقاط نظرا لتقارب الفارق بين الفريقين وفي حالة فوز المقاولون سيقلص الفارق مع فاركو إلى نقطة واحدة وإذا فاز فاركو سيزيد الفارق إلى سبع نقاط بينما يستمر فارق النقاط الأربع لصالح فاركو في حالة انتهاء المباراة بالتعادل.

المقاولون والعودة للانتصارات

ويحتل المقاولون بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 12 مباراة وسجل 18 هدفا واهتزت شباكه 32 مرة.

وحقق المقاولون فوزا واحدا في أخر خمس مباريات على زد إف سي مقابل أربع هزائم أمام بيراميدز وبلدية المحلة وسموحة والاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 وتقليص الفارق مع فاركو إلى نقطة واحدة.

وعقد معتمد جمال جلسة مع لاعبي المقاولون عقب التدريب الأخير شرح لهم خلالها أهمية مباراة فاركو التي تعتبر مفترق طرق في مسيرة الفريق هذا الموسم وطالبهم بالفوز ليحتفظ الفريق بأماله في البقاء.

فاركو يسعى للفوز الثالث على التوالي

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعيد الحادي عشر والثاني عشر وحقق فاركو أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر عشر مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا.

وحقق فاركو الفوز في أخر مباراتين على الجونة وبلدية المحلة ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي والوصول للنقطة 22 وزيادة الفارق مع المقاولون إلى سبع نقاط.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده إبراهيم السوداني وعمرو جمعة ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

دوري نايل فاركو المقاولون معتمد جمال أحمد خطاب

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