"الداخلية" يفوز بثلاثية على حساب المقاولون العرب في دورى نايل

حقق فريق الداخلية فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الداخلية الاول إسلام عبد النعيم في الدقيقة 43 واضاف للداخلية كريم يحيي الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء لم يظهر فريق المقاولون بالمستوى المتوقع رغم موقف الذئاب الصعب بعدما اصبح اقرب الفرق المهددة بالهبوط.

وأحرز هدف الداخلية الثالث أحمد سيد غريب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع

بهذه النتيجة تجمد رصيد المقاولون العرب عند المقاولون 16 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 13 مباراة وسجل 19 هدفًا ودخل مرماه 35 هدفًا.

وجمع المقاولون أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على زد إف سي والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام بلدية المحلة وسموحة والاتحاد السكندري.

بينما رفع فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق رصيده الى 15 نقطة وله مواجهة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر ولم يحقق الداخلية سوى فوزين وتعادل تسع مرات وخسر 13 مباراة وهو أكثر أندية دوري نايل تعرضا للهزيمة بعد البنك الأهلي ولم يسجل الداخلية سوى 10 أهداف ودخل مرماه 27 هدفًا.

وجمع الداخلية نقطة واحدة من آخر خمس مباريات بالتعادل مع الجونة والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وبلدية المحلة.

تعرف على تشكيل الفريقين

أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة الداخلية التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..محمود أبوالسعود

خط الدفاع.. أميرعابد – أحمد علاء – لؤي وائل – جوزيف أشايا

خط الوسط..محمد عنتر – عمار حمدي – محمد مجلي – عماد ميهوب

خط الهجوم.. محمود أبوالفتوح – مهند محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامرعامر وأسامة النجار ومحمد هاني وعبد الرحمن خالد ومحمد سالم وعبد الرحمن أكمل ومحمد عبد الناصر أحمد عبد العزيز مودي ومحمود شبراوي.

كما أعلن عيد مرازيق المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى..محمد مجدي

خط الدفاع..كريم يحيى – عبد الرحمن صميدة – أحمد عماد - إيهاب سمير

خط الوسط.. أدهم حامد – محمود حسونة – شيميزي كليتشي – شريف دابو

خط الهجوم..إسلام عبد النعيم – أحمد سيد غريب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رمضان مصطفى وعبد الرحمن رمضان ومحمد الظريف ومحمد حمدي ميسي ومحمود منصور وزياد طارق ومحمود صابر ومحمد العطار فانوم ألفريد.