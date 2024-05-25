السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية يستضيف المقاولون في مواجهة مصيرية بدوري نايل

الداخلية خسر مباراته
الداخلية خسر مباراته الأخيرة أمام بلدية المحلة

يشهد ستاد بتروسبورت في السادسة مساء اليوم مواجهة مصيرية في صراع القاع بين الداخلية والمقاولون في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بينما يتواجد الداخلية بقيادة عيد مرازيق في قاع جدول دوري نايل برصيد 12 نقطة وفي حالة فوز المقاولون يرتفع رصيده إلى 19 نقطة ويقلص الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز السادس عشر إلى نقطتين وينتظر نتيجة مباراتي البنك الأهلي مع الإسماعيلي وبلدية المحلة مع طلائع الجيش غدا.

وفي حالة فوز الداخلية يرتفع رصيده إلى 15 نقطة ويقلص الفارق مع فاركو إلى ست نقاط وينتظر هزيمة البنك الأهلي وبلدية المحلة أمام التعادل فلن يكون مفيدا للفريقين خاصة إذا نجح البنك الأهلي وبلدية المحلة في الفوز على الإسماعيلي وطلائع الجيش .

الداخلية ثاني أكثر الفرق تعرضا للهزيمة

الداخلية لعب 23 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر ولم يحقق الداخلية سوى فوزا واحدا وتعادل تسع مرات وخسر 13 مباراة وهو أكثر أندية دوري نايل تعرضا للهزيمة بعد البنك الأهلي ولم يسجل الداخلية سوى سبعة أهداف ودخل مرماه 27 هدفا.

وجمع الداخلية نقطة واحدة من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الجونة والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وبلدية المحلة.

المقاولون جمع 4 نقاط من آخر 5 مباريات

على الجانب الأخر لعب المقاولون 22 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 12 مباراة وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا.

وجمع المقاولون أربع نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على زد إف سي والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام بلدية المحلة وسموحة والاتحاد السكندري.

دوري نايل المقاولون الداخلية معتمد جمال عيد مرازيق

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