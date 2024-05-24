الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريمونتادا قاتلة.. إنبي يسقط سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

ريمونتادا قاتلة لإنبي
ريمونتادا قاتلة لإنبي على حساب سيراميكا

في ريمونتادا مثيرة، حول إنبي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز قاتل بثلاثية على حساب سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل.

الرأسيات.. تقود إنبي للمربع الذهبي من جديد

البداية كانت من جانب سيراميكا كليوباترا، وتحديدا عن طريق النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الخامسة، من ضربة ركنية، يفشل دفاع الفريق البترولي في التعامل معها، لتصل للمهاجم النيجيري، الذي قام بوضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ45+2، يضيف إبيوكا، ثاني أهداف سيراميكا والثاني له بصفة شخصية، من عرضية زميله أحمد القرموطي، جهة اليسار.

وبعد هجوم مستمر بلا توقف، ينجح أحمد كالوشا، في إحراز أول أهداف إنبي، من ضربة حرة مباشرة جهة اليمين، نفذها علي فوزي بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء استقبلها المدافع برأسية في مرمى بسام، وذلك في الدقيقة الـ69.

من كرة عرضية جهة اليسرى عن طريق صلاح زايد، يدرك أحمد أمين أوفا، التعادل لإنبي، برأسية داخل الشباك، في الدقيقة الـ74

وفي الوقت القاتل 90+6، يضيف أحمد صبيحة، ثالث أهداف إنبي، برأسية مستغلا عرضية زميله محمد حمدي، من ضربة ركنية.

وشهدت أحداث المباراة، أهدار على فوزي، لاعب إنبي ضربة جزاء، وذلك في الدقيقة الـ25 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده لـ36 نقطة، قادته للعودة مجددا للمربع الذهبي، بجدول دوري نايل، أما سيراميكا كليوباترا، تجمد رصيده عند 34 نقطة، في المركز السابع.

انبى دوري نايل سيراميكا كليوباترا ريمونتادا إنبي ريمونتادا إنبي أمام سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بدوري نايل

دورى نايل.. إنبى يستضيف سيراميكا كليوباترا فى مباراة دخول المربع الذهبى

دورى نايل.. المصرى يواجه إنبى فى مباراة الجريحين

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"الصناعة" تنفى وقف الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصى

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين