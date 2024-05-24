ريمونتادا قاتلة.. إنبي يسقط سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

في ريمونتادا مثيرة، حول إنبي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز قاتل بثلاثية على حساب سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل.

الرأسيات.. تقود إنبي للمربع الذهبي من جديد

البداية كانت من جانب سيراميكا كليوباترا، وتحديدا عن طريق النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الخامسة، من ضربة ركنية، يفشل دفاع الفريق البترولي في التعامل معها، لتصل للمهاجم النيجيري، الذي قام بوضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ45+2، يضيف إبيوكا، ثاني أهداف سيراميكا والثاني له بصفة شخصية، من عرضية زميله أحمد القرموطي، جهة اليسار.

وبعد هجوم مستمر بلا توقف، ينجح أحمد كالوشا، في إحراز أول أهداف إنبي، من ضربة حرة مباشرة جهة اليمين، نفذها علي فوزي بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء استقبلها المدافع برأسية في مرمى بسام، وذلك في الدقيقة الـ69.

من كرة عرضية جهة اليسرى عن طريق صلاح زايد، يدرك أحمد أمين أوفا، التعادل لإنبي، برأسية داخل الشباك، في الدقيقة الـ74

وفي الوقت القاتل 90+6، يضيف أحمد صبيحة، ثالث أهداف إنبي، برأسية مستغلا عرضية زميله محمد حمدي، من ضربة ركنية.

وشهدت أحداث المباراة، أهدار على فوزي، لاعب إنبي ضربة جزاء، وذلك في الدقيقة الـ25 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده لـ36 نقطة، قادته للعودة مجددا للمربع الذهبي، بجدول دوري نايل، أما سيراميكا كليوباترا، تجمد رصيده عند 34 نقطة، في المركز السابع.