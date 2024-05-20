دورى نايل.. المصرى يواجه إنبى فى مباراة الجريحين

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في الرابعة عصر اليوم الإثنين مواجهة قوية بين الجريحين المصري وإنبي في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 37 نقطة وله مبار اة مؤجلة مع المصري من الأسبوع الثامن عشر وحقق المصري 11 انتصارا وتعادل أربع مرات وخسر سيع مباريات وسجل 32 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة.

المصري خسر أخر مباراتين

وبعد ثلاث انتصارات متتالية خسر المصري أخر مباراتين أمام بيراميدز بهدف دون رد ونال هزيمة ثقيلة أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-5 كانت سببا في انقلاب الجماهير ضد علي ماهر بسبب عدم ثبات التشكيل وبالتالي لن تقبل الجماهير نتيجة في مباراة اليوم سوى الفوز.

المصري يستعيد جهود مدافعه باهر المحمدي بعد انتهاء إيقافه وحرص علي ماهر خلال التدريبات على علاج الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة البنك الأهلي وطالب لاعبيه بالعودة للانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة.

إنبي جمع ثلاث نقاط من أخر 5 مباريات

في المقابل يحتل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز السابع في جدول دوري نايل برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق انبي تسعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر 8 مباريات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

وجمع ثلاث نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على البنك الأهلي 5- 1 والهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز ومودرن فيوتشر بنتيجة واحدة صفر – 1 وويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 35 والتقدم للمركز الرابع في حالة هزيمة الاتحاد السكندري أمام زد إف سي.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده محمد فاروق ورجب محمد ومعهم محمود وفا حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.