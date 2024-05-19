مطاردة حسام أشرف.. ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع 24

تزامنا مع انطلاق مواجهات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل بمباراة الإسماعيلي وبيراميدز اليوم، تزداد المنافسة اشتعالا في سباق الهدافين بعد توقف حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة عن التسجيل أربع مباريات متتالية وعودة الأنجولي كريستوفاو مابولولو، هداف الاتحاد السكندري بعد انتهاء إيقافه.

وفيما يلي ننشر ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع الرابع والعشرين.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع 24

1.حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد 11 هدفا منها أربعة أهداف من ركلات جزاء.

2.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد عشرة أهداف منها أربعة أهداف من ركلات جزاء .

3 .الكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" والمغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي "ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما 8 أهداف .

4. أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" وحسام حسن "سموحة" ومحمد سالم "المقاولون" والجزائري أحمد قندوسي والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف .

5. الغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهما ستة أهداف .

6.الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والتونسي فخر الدين بن يوسف والتونسي معتز زدام "المصري" وإبراهيم عادل " بيراميدز " وأحمد أمين أوفا "انبي" وفادي فريد "سموحة " وأسامة فيصل "البنك الأهلي" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

7.المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي ومحمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعمر كمال عبد الواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي "المصري" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج وشكري نجيب "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم 4 أهداف .

8. عمر الساعي "الإسماعيلي" وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" ورمضان صبحي "بيراميز" وعمرو قلاوة والنيجيري جونيور أجايي" سموحة " ومحمد ناصر مودي ويوسف لبيب "انبي" والكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

9.محمود قاعود "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة ويسري وحيد " طلائع الجيش " والسوداني سيف تيري " فاركو" وأيمن سعد موكا "الجونة" ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10. كريم فؤاد وحسين الشحات وإمام عاشور"الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي وأحمد الشيخ ومحمد دسوقي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة "الاتحاد السكندري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" ومروان محسن ومحمود رزق ومحمد فاروق "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا وعلي فوزي " انبي" ولكل منهم هدفين.