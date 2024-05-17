الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصري يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي في دوري نايل

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أدى فريق المصري البورسعيدي، تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادا لمباراة إنبي، المقرر إقامتها في الرابعة عصر الإثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل.

و تشهد المباراة القادمة عودة الثنائي باهر المحمدي ومعتز زدام لصفوف الفريق، بعد انتهاء إيقافهما لمباراة واحدة، بسبب الطرد وتراكم الإنذارات، بينما يغيب عن المباراة محمود جاد حارس مرمى الفريق عقب حصوله على الانذار الثالث، خلال مباراة أمس امام البنك الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلى جانب آخر حمل مشجعي النادي المصري، على ماهر المدير الفني للفريق، مسؤولية الهزيمة الكبيرة أمام البنك الأهلي بسبب التشكيل وكذلك التغيرات.

وطالب مشجعي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي مجلس الإدارة، بوقفة جادة  من آجل تصحيح مسار الفريق، بعد الاخطاء الكثيرة داخل الفريق مؤخرا ومنها الاخطاء الإنضباطية والتي أدت إلى ظهور اللاعبين بهذا الشكل غير المتوقع.

ويحتل فريق المصري المركز الثاني بجدول ترتيب نايل برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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